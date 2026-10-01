ছবিতে কিআর জন্মদিন
আজ ১ অক্টোবর কিশোর আলোর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে শিশু-কিশোরদের জন্য মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় কিশোর আলো। ১৩ বছর ধরে পাঠকদের নিয়ে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পথ চলছে পত্রিকাটি। কিশোর আলোর এবারের জন্মদিনের মূলকথা, ‘স্বপ্ন হোক আকাশসমান’। কিশোর আলোর জন্মদিনের আয়োজনের শুরুতে সে কথাই বললেন সম্পাদক আনিসুল হক। তিনি স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি তা পূরণে পরিশ্রম করার কথা বলেন। ছবিতে দেখা যাক কী হলো ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে।
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