বিল গেটসের মেয়ের স্টার্টআপে কী হয়েছিল

বিল গেটসের মেয়ের স্টার্টআপে কী হয়েছিল
বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি বিল গেটসের মেয়ে ফিবি গেটস। বাবার মতো প্রযুক্তির জগতে কাজ করছেন তিনিও। বন্ধু সোফিয়া কিয়ান্নিকে সঙ্গে নিয়ে ফিবি তৈরি করেছেন প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান ‘‘ফিয়া’।
সম্প্রতি এই স্টার্টআপকে ঘিরে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, ফিয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে ‘কুকি স্টাফিং’-এর অভিযোগ।
কুকি শুনলে নিশ্চয়ই খাবারের কথা মনে হচ্ছে! তবে এখানে কুকি কিন্তু খাওয়ার জিনিস নয়। ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত একধরনের ছোট প্রযুক্তিগত ফাইলকে কুকি বলা হয়। তুমি কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকলে এটি তোমার কিছু তথ্য মনে রাখতে সাহায্য করে।
অনলাইনে কেনাকাটার সময়ও কুকি কাজে লাগে। ধরো, তুমি একটি ওয়েবসাইটে জুতার বিজ্ঞাপনে ক্লিক করলে। এরপর অন্য একটি ওয়েবসাইটে গিয়ে সেই জুতাই কিনলে। তখন কুকির মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে, কোন ওয়েবসাইট বা অ্যাপ তোমাকে ওই পণ্য কিনতে সাহায্য করেছে। এর ভিত্তিতে সেই ওয়েবসাইট বা অ্যাপ কমিশনও পেতে পারে।
কিন্তু ফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগটা একটু অন্য রকম। অভিযোগ করা হয়েছে, ফিয়ার প্রযুক্তি এমনভাবে কুকি বসিয়েছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিয়া সরাসরি বিক্রিতে সাহায্য না করলেও সেই বিক্রির কৃতিত্ব নিতে পারত। আর বিক্রির কৃতিত্ব পেলে কমিশন পাওয়ার সুযোগও তৈরি হতো।
বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ ও আলোচনা শুরু হওয়ার পর ফিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সমস্যার জন্য দায়ী ফিচারটি তারা সরিয়ে দিয়েছে। ভুলভাবে কোনো বিক্রির কৃতিত্ব নেওয়া হয়ে থাকলে সেই লেনদেনও ঠিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এখন প্রশ্ন হলো, এমন কাজ প্রমাণিত হলে কী হতে পারে?
আইনবিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করা হয়েছে প্রমাণিত হলে সেটি যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ‘ওয়্যার ফ্রড’ বা একধরনের প্রতারণা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ ধরনের অপরাধে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।
তবে একটা বিষয় পরিষ্কার করে রাখা দরকার। ফিবি গেটসকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ফৌজদারি অভিযোগও আনা হয়নি। ২০ বছরের কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে কেবল সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে, যদি গুরুতর প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হয়।