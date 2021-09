আইনস্টাইনের বেহালা ও অন্যান্য

আকাশচুম্বী অট্টালিকা বানানোর মূল বুদ্ধিটা বের করেছিলেন বাংলাদেশের সন্তান, আমেরিকার নাগরিক ফজলুর রহমান খান। তাঁকে বলা হতো ‘কাঠামোগত প্রকৌশলের আইনস্টাইন’। উইলস টাওয়ার, হ্যাকক টাওয়ার, জেদ্দা বিমানবন্দরের টার্মিনালের মতো বিশ্বের সেরা কিছু স্থাপত্যকর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের মেয়র অফিসের সামনে তাঁর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি-স্মারক রয়েছে। সেখানেই লেখা রয়েছে তাঁর একটি আপ্তবাক্য। ১৯৭১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড তাঁকে বছরের সেরা প্রকৌশলী ঘোষণা করে (তিনিই একমাত্র প্রকৌশলী, যিনি তিন তিনবার এই সম্মান পেয়েছেন)। পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, প্রযুক্তি আর প্রযুক্তিবিদদের মূল কাজ হলো মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। সে জন্য তাঁদের অবশ্যই মানুষের কাছাকাছি থাকতে হবে। স্মারক ভাস্কর্যে তাঁর সেই উক্তি খোদাই করা হয়েছে, ‘The technical man must not be lost in his own technology. He must be able to appreciate life; and life is art, drama, music and most importantly people.’ (‘প্রযুক্তিবিদদের অবশ্যই তাঁর প্রযুক্তির নিচে চাপা পড়া চলবে না। তাঁর অবশ্যই জীবনকে উপভোগ করা উচিত; আর জীবন হলো শিল্প, নাটক, সংগীত এবং সর্বোপরি মানুষ।’)