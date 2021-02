বিতর্কের মহাযাত্রা

নিজের মতবাদকে সরল, বোধগম্য, সুস্পষ্ট ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে শেখায়। আইনস্টাইনের মতে, ‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.’

অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও পরমতসহিষ্ণুতা শেখায়। দার্শনিক সেনেকা দ্য ইয়াংগারের মতে, ‘He, who decides a case without hearing the other side, though he decides justly, can’t be considered just.’