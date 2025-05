সান্ডা নিয়ে যত কাণ্ড

Uromastyx গণের গিরগিটিগুলো মূলত আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের (পশ্চিম এশিয়া) বাসিন্দা। এরা সাধারণতভাবে Spiny-tailed lizard অর্থাৎ কাঁটাযুক্ত লেজযুক্ত টিকটিকি, ইউরোমাস্টাইস, মাস্টিগুর বা ড্যাব গিরগিটি নামে পরিচিত। জানামতে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য মিলিয়ে সর্বমোট মোট ১৫টি প্রজাতির ড্যাব গিরগিটি পাওয়া যায়। কাজেই ড্যাব ও সান্ডা মিলিয়ে মোট ১৮টি প্রজাতির অস্ত্বিত্ত্ব রয়েছে।

এরা মূলত মরুভূমির তৃণভোজী গিরগিটি, তবে মাঝেমধ্যে কীটপতঙ্গ ও বাচ্চা গিরগিটিও খেয়ে থাকে। সচরাচর একসঙ্গে অনেকগুলো প্রাণী না থেকে ছাড়া ছাড়া দলে বাস করে, তাই প্রায়শই শিকারী পাখি, যেমন- লগ্গর ফ্যালকন ও চিল বা ইগলজাতীয় পাখিদের টার্গেটে পরিণত হয়। তাছাড়া কিছু স্থানীয় লোকজনও এদের শিকার করে এই বিশ্বাসে যে ওদের থেকে নিষ্কাশিত চর্বি/তেল কামোদ্দীপক ও সর্বরোগের মহোৗষধ। তাছাড়া কিছু উপজাতীয় মানুষ আমিষের চাহিদা মিটাতে ওদের মাংস খেয়ে থাকেন।

এদের মধ্যে Uromastyx ornata অর্থাৎ রঙিন ড্যাব গিরগিটি সৌদি আরব, ইয়েমেন, ইসরায়েল ও মিশরের উষর মরুভূমিতে বাস করে। দিনের বেশিরভাগ সময় রোদ পোহায়। রাতে এবং বিপদের সময় ভূগর্ভস্থ ঘরে লুকিয়ে থাকে। মরুভূমির পাহাড়ি বা পাথুরে এলাকায় যেখানে গাছপালা সহজলভ্য, সেখানে বসবাস করে।

যাহোক এদের পরিচয় তো জানা হলো। এবার এদের নিয়ে বর্তমানে ফেইসবুকে যেসব কান্ড হচ্ছে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। ক’দিন ধরেই ফেইসবুকে দেখছি সৌদি আরবের কফিল বা তাদের সন্তান ও আত্নীয়স্বজনরা নাকি মরূভূমির খামারে কাজ করতে যাওয়া বাংলদেশি কর্মীদের হাতে রান্না করা সান্ডা বিরিয়ানি, সান্ডা পোলাও বা সান্ডার মাংস খাচ্ছেন। আর বাংলাদেশী কর্মীরা এগুলো রান্না না করলে নাকি চাকুরী হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। সৌদি কফিল বা তাদের আত্মীয়রা এগুলো খেয়ে খুশি থাকলে বাংলাদেশি কর্মীরা ভিসা নবায়ন ও অর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। যদিও সৌদি আরব সরকার সাইটেস (CITES- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) অর্থাৎ বন্যপ্রাণী কেনা-বেচা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলেন, কিন্তু তাদের চাহিদার কারণে স্বল্পপরিচিত এই প্রাণীটি ভবিষ্যতে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। আর এতে আমাদের বাংলাদেশী কর্মীদেরও বিপদের পড়ার আশংকা রয়েছে।