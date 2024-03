রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে যা ঘটেছিল

কী করা যায়, ভাবছি। আক্রান্ত হওয়ার খবরটি সারা দেশে জানাতে পারলে হয়তো অনেকেই আত্মরক্ষা করতে পারবে—এ চিন্তা থেকেই একটি ওয়্যারলেস বার্তা ট্রান্সলেট করে সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর প্রস্তুতি নিই।

রাত ১২টা বাজতে তখনো তিন-চার মিনিট বাকি। রাজারবাগে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের প্রথম ওয়্যারলেস বার্তায় আমি বলি, ‘Base for all station of East Pakistan police, very very important message for you, keep note, keep listening, watch. We are already under attacked by Pak army, try to save yourself, over and out.’

ওই রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত কনস্টেবল মো. আবু শামাও। কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার পিরপুর গ্রামে বাড়ি তাঁর। ওই রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে অস্ত্রাগারের ডিউটিতে ছিলেন তিনি।