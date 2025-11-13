মানুষ ঘোড়ায় চড়লেও কেন জেব্রায় চড়ে না

মানুষ ঘোড়ায় চড়লেও কেন জেব্রায় চড়ে না
ইন্টারনেটে মাঝেমধ্যেই একটা মজার প্রশ্ন দেখা যায়—আমরা ঘোড়ায় চড়লেও জেব্রায় চড়ি না কেন? শুনতে হাস্যকর মনে হলেও জেব্রায় না চড়ার পেছনে আছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। সেই কারণই জানার চেষ্টা করি।
মানুষ বহুকাল ঘোড়াকে বন্ধুর মতো পাশে পেয়েছে। তবে শুরুতে কিন্তু ঘোড়াকে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘোড়াকে খাবারের জন্য শিকার করা হতো। কিন্তু একসময় মানুষ ঘোড়াকে পোষ মানাতে শুরু করে। আর তাতেই বদলে যায় ঘোড়ার ভাগ্য। এতে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশজুড়ে মানুষের স্থানান্তরের এক নতুন যুগ শুরু হয়।
অনেক দিন ধরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ভাবতেন, কাজাখস্তানের প্রাচীন বোতাই সভ্যতায় মানুষেরা প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানায়। সেখানে খনন করে গবেষকেরা প্রায় চার হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের অনেক ঘোড়ার হাড় খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক জেনেটিকস বা জিনবিদ্যা বলছে অন্য গল্প। নতুন গবেষণা বলছে, বোতাই সভ্যতার ঘোড়াগুলো আধুনিক পোষা ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ছিল না। ঘোড়াকে পোষ মানানোর আসল ঘটনাটি ঘটেছিল কৃষ্ণ সাগরের আশপাশের স্টেপ অঞ্চলে।
ঘোড়াকে নাহয় পোষ মানানো গেল, কিন্তু জেব্রার কী হলো? আসলে চেষ্টার কমতি ছিল না। ডাচ্রা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারা জেব্রাকে বশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তেমন সফলতা পাওয়া যায়নি। এই বন্য প্রাণী পোষ মানতেই চায় না। নিয়মিত এরা লাগাম ছিঁড়ে পালিয়ে যেত।
কোনো প্রাণীকে পোষ মানাতে হলে ওই প্রাণীর মধ্যে অন্তত তিনটি গুণ থাকতে হয়।
শান্ত স্বভাব
দ্রুত বড় হওয়া
মানুষের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব
জেব্রার মধ্যে এর একটিও নেই! তবে জেব্রাকে যে জোর করেও পোষ মানানো যায় না, তা অবশ্য ঠিক নয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম উদাহরণ আছে। ওয়াল্টার রথসচাইল্ড নামের এক ধনী ব্যক্তি লন্ডনের রাস্তায় জেব্রায় টানা গাড়ি চালিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন! বিল টার্নার নামে আরেকজনকেও জেব্রার পিঠে চড়তে দেখা গেছে। কিন্তু এগুলো স্রেফ ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম প্রমাণ করে না যে জেব্রাকে ঘোড়ার মতো পোষ মানানো সম্ভব।
আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। জেব্রাকে যদি পোষ মানানোও যেত, এদের পিঠে কি আমরা চড়তাম? এরা আধুনিক ঘোড়ার তুলনায় অনেক ছোট। এই আকারের প্রাণী দিয়ে ভারী মাল টানা কিংবা দূরে যাতায়াতও করা সম্ভব নয়। অন্তত ঘোড়ার তুলনায় তো ভালো নয়!
এসব কারণেই মানুষ মাল টানা বা যাতায়াতের জন্য ঘোড়াকে বেছে নিয়েছে। আসলে জেব্রাকে আমরা পোষ মানাতেই পারিনি, এর পিঠে চড়া তো আরও দূরের ব্যাপার। জেব্রাকে প্রাচীনকালে পোষ মানানো গেলে হয়তো জেব্রাও ঘোড়ার মতো আকারে বড় হতো। সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা। মূলত পোষ মানাতে না পারার কারণেই আমরা জেব্রার পিঠে চড়ি না।
