এক হাজার বছরের পুরোনো বীজ থেকে জন্মেছে গাছ

তবে প্রজাতি নির্দিষ্ট করে না গেলেও গাছটি তিনটি কমিফোরা প্রজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ–সম্পর্কিত। সেগুলো হলো সি. অ্যাঙ্গোলেনসিস (C. angolensis), সি. নেগলেক্টা (C. neglecta) ও সি. টেনুইপেটিওলাটা (C. tenuipetiolata)। এ সব কটি প্রজাতিই বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া যায়।

গাছে ফুট ফুটলে এবং বিজ্ঞানীদের আরও গবেষণার পরে হয়তো গাছটির আসল রহস্য উন্মোচিত হবে। এটি সম্পর্কে জানা যাবে আরও বিশদে। তা ছাড়া হারিয়ে যাওয়া একটি গাছকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাও তো কম কিছু নয়। ঘটনাটা যেন জুরাসিক পার্কের সেই ডাইনোসর ফিরিয়ে আনার মতো। তবে ওগুলো কল্পনা হলেও গাছটি কিন্তু বাস্তবে জন্ম নিয়েছে এবং এখনো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বুকে।

