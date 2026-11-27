চিংড়ি মাছের কি রক্ত নেই?
চিংড়ি খেতে ভালোবাসো? চিংড়ি ভুনা, চিংড়ি মালাইকারি কিংবা গরম ভাতের সঙ্গে চিংড়ি—নাম শুনলেই জিভে জল চলে আসে! কিন্তু কখনো কি ভেবেছ, চিংড়ির শরীরে রক্ত আছে কি না?
আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে লাল রক্ত বের হয়। মাছ কাটলেও রক্ত দেখা যায়। কিন্তু চিংড়ি কাটলে তেমন লাল রক্ত চোখে পড়ে না। তাহলে কি চিংড়ির রক্ত নেই?
আছে। চিংড়িরও রক্ত আছে। তবে সেই রক্তের রং আর আমাদের রক্তের রং এক নয়। চিংড়ির রক্তের রং নীলচে হতে পারে!
রক্তের রং বদলে যায় কেন?
মানুষের রক্ত লাল হওয়ার কারণ হিমোগ্লোবিন নামের একটি প্রোটিন। হিমোগ্লোবিনে থাকে লোহা। এই প্রোটিনের কাজ শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া।
অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হিমোগ্লোবিনের কারণেই আমাদের রক্ত উজ্জ্বল লাল দেখায়।
চিংড়ির শরীরে অক্সিজেন পরিবহনের কাজ করে অন্য একটি প্রোটিন। এর নাম হিমোসায়ানিন। হিমোগ্লোবিনে থাকে লোহা, আর হিমোসায়ানিনে থাকে তামা।
হিমোসায়ানিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হলে নীলচে রং ধারণ করে। অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে এটি প্রায় বর্ণহীন থাকে। তাই চিংড়ির রক্ত অক্সিজেনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে নীলচে বা প্রায় স্বচ্ছ দেখাতে পারে।
ভাবো তো, একই কাজ—শরীরে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া। অথচ মানুষ আর চিংড়ি সেই কাজের জন্য ব্যবহার করছে দুই রকমের প্রোটিন!
চিংড়ির রক্তের নাম কী?
চিংড়ির রক্তকে বিজ্ঞানীরা বলেন হিমোলিম্ফ। এটি শুধু অক্সিজেন পরিবহন করে না, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পুষ্টি উপাদান ও বর্জ্য পদার্থ চলাচলেও সাহায্য করে। চিংড়ির শরীরের রোগ প্রতিরোধেও হিমোলিম্ফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
চিংড়ির শরীরে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থাও আছে। তবে মানুষের মতো রক্তনালির ভেতর দিয়ে রক্ত সব সময় চলাচল করে না। চিংড়ির রক্তসংবহন ব্যবস্থা উন্মুক্ত। অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড থেকে বের হওয়ার পর হিমোলিম্ফ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের চারপাশের ফাঁকা জায়গায় প্রবাহিত হয়। সেখান থেকে এটি আবার হৃৎপিণ্ডের কাছে ফিরে আসে।
চিংড়ির হৃৎপিণ্ডও আছে। শরীরের পিঠের দিকে, খোলসের নিচে এর অবস্থান। হৃৎপিণ্ড হিমোলিম্ফকে পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠায়।
তাহলে চিংড়ির রক্ত দেখা যায় না কেন?
চিংড়ির শরীরের আকার ছোট। তার ওপর শক্ত খোলস শরীরের ভেতরের অংশকে ঢেকে রাখে। তাই চিংড়ি কাটার সময় মানুষের মতো লাল রক্তের ধারা দেখা যায় না। এর হিমোলিম্ফ সাধারণত স্বচ্ছ বা হালকা নীলচে হওয়ায় চোখেও সহজে পড়ে না।
পরেরবার চিংড়ি খাওয়ার সময় এই ছোট্ট প্রাণীটির কথা মনে রেখো। তারও আছে হৃৎপিণ্ড, রক্ত আর রক্ত সঞ্চালনব্যবস্থা। শুধু অক্সিজেন বহন করার পদ্ধতিটা আমাদের থেকে আলাদা।