স্টপ—ড্রপ—রোল পদ্ধতি, আগুন লাগলে নিজের জীবন বাঁচাব যেভাবে
স্কুলে আগুন লাগা নিঃসন্দেহে একটি মর্মান্তিক ও অত্যন্ত ভীতিকর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা কখনো বলে–কয়ে আসে না। হঠাৎ এমন বিপদ চোখের সামনে দেখলে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সঠিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। এমনই একটি ছোট্ট কিন্তু খুবই কার্যকর নিয়ম হচ্ছে: Stop—Drop—Roll (বাংলায় থামো, মেঝেতে শুয়ে পড়ো, গড়াগড়ি দাও)। চলো সহজ ভাষায় জেনে নিই, কীভাবে নিয়মটি অনুসরণ করে স্কুলে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও আগুন লাগলে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করতে হবে।
১. স্টপ (Stop)—থেমে যাও, দৌড় দেবে না
যদি তোমার কাপড়ে আগুন ধরে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাও। দৌড়াবে না। দৌড়ালে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আগুন আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে।
২. ড্রপ (Drop)—মাটিতে শুয়ে পড়ো
থামার পর দ্রুত মেঝেতে শুয়ে পড়ো। মেঝেতে শুয়ে পড়লে আগুন আর ছড়াতে পারবে না।
হাত দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখো, যেন শ্বাসনালিতে ধোঁয়া না ঢুকতে পারে।
৩. রোল (Roll)—গড়াও, আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত গড়াতে থাকো
আগুন সম্পূর্ণ নিভে যাওয়া পর্যন্ত মেঝেতে শুয়ে সামনে-পেছনে বারবার গড়াগড়ি দাও।
ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত জরুরি টিপস (সহজ নিয়ম)
কোনো বন্ধুর কাপড়ে আগুন ধরে থাকলে তাকে মেঝেতে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে বলো। সাহায্যের জন্য শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করো।
ক্লাসে আগুন লাগলে কেবল নির্দিষ্ট ফায়ার এক্সিট দিয়ে বের হতে হবে।
নিয়মিত অনুশীলন জরুরি
স্কুলে নিয়মিত ‘ফায়ার ড্রিল’ অর্থাৎ সত্যি সত্যি কখনো আগুন লাগলে কী করতে হবে, সেই বিষয়ে মহড়া হওয়া জরুরি। প্রতিবার যখন মহড়া হবে, তখন এই তিনটি ধাপ—স্টপ, ড্রপ, রোল শিক্ষার্থীদের বারবার অনুশীলন করানো উচিত। এ ছাড়া প্রতিটি স্কুলে ফায়ার এক্সিট থাকা আবশ্যক। অগ্নিনির্বাপণের জন্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ফায়ার বল ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। ফায়ার এক্সটিংগুইশার শুধু থাকলেই হবে না। প্রয়োজনে কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে, সে ব্যাপারেও সবার প্রশিক্ষণ থাকা জরুরি।
মনে রাখবে, ভয় পেলেই মানুষ বেশি ভুল করে। তাই যতখানি সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে এই তিনটি কাজ করতে হবে। আগুন দেখা মাত্র থামো, মেঝেতে শুয়ে পড়ো, গড়াগড়ি দাও। এই নিয়মটি মনে রাখলে জীবন বাঁচানো সহজ হবে।
সূত্র: ইউএস ফায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন