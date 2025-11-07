গল্প

শেষ ট্রেন

লেখা:
ফারহান আহমেদ

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। কলেজ থেকে ফেরার পথে ট্রেন মিস করে ফেলল শুভ। বাধ্য হয়ে তাকে সেই পুরোনো লাইনের শেষ ট্রেনটি ধরতে হলো। এই লোকাল ট্রেন খুব কম মানুষই ব্যবহার করে। স্টেশনটা শহরের একদম প্রান্তে, নাম ‘শ্যামনগর হাল্ট’।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই কেমন একটা ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। আশপাশে কেউ ছিল না, কেবল একটা ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। শুভ একটা ফাঁকা কামরায় উঠে পড়ল। চলতে শুরু করল ট্রেন। জানালার বাইরে গাঢ় অন্ধকার, মাঝেমধ্যে গাছের ছায়া দ্রুত সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ঠান্ডা, ভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল শুভ—

‘তুমি কি শ্যামনগরের ছেলে?’

চমকে উঠে পাশে তাকাল শুভ। এক বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ে ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখ দুটো অস্বাভাবিক গভীর। শুভ মাথা নেড়ে বলল, ‘না, আমি কলেজে পড়ি, আমার বাড়ি বারাকপুরে।’

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, ‘এই ট্রেনটা... জানো তো, অনেক দিন আগে এই লাইনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। মাঝরাতে একটা ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে অনেক মানুষ মারা গেছিল। সেই থেকে কেউ আর এই শেষ ট্রেন ধরতে চায় না।’

শুভ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, ‘আমি জানতাম না... আজই প্রথম এই লাইনে উঠলাম।’

বৃদ্ধ আবার হাসলেন। ‘এই ট্রেনে যারা ওঠে, সবাই অবশ্য জানে না; কিন্তু কিছু মানুষ... থেকে যায়।’

‘মানে?’ শুভ অবাক হয়ে বলল। হঠাৎ সে দেখল, পুরো কামরাটা ঘন কুয়াশায় ভরে গেছে। জানালার কাচে ভেতর থেকে হাতের ছাপ, যেন কেউ ভেতর থেকে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করছে। আরও ঠান্ডা হয়ে উঠল পরিবেশ। শুভ চিৎকার করে উঠে পড়ল। কিন্তু কামরার দরজা বন্ধ। মুঠোফোনে নেটওয়ার্ক নেই। বৃদ্ধ তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

‘তুমি এখন চুপ করে বসে থাকো,’ বৃদ্ধের গলা যেন বাতাসে কেঁপে উঠল, ‘গন্তব্য এসে গেছে।’

হঠাৎ একটা তীব্র ঝাঁকুনি। ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। কোনোমতে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল শুভ। চারদিক একেবারে নিঃস্তব্ধ। ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল, কিন্তু ধীরে ধীরে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সেটা!

পেছনে তাকাতেই স্টেশনের বোর্ডে লেখা দেখতে পেল শুভ ‘শ্যামনগর স্টেশন (বন্ধ)’। তার নিচে ছোট করে লেখা—২০০১ সালের এক দুর্ঘটনার পর স্টেশনটি বন্ধ হয়ে গেছে।

শেষ কথা

শুভ আজও সেই রাতের কথা ভুলতে পারেনি। বাস্তবে কেউই জানে না সেই ‘শেষ ট্রেন’ কীভাবে এসেছিল বা কে ছিলেন সেই বৃদ্ধ। তবে শ্যামনগরের স্টেশন যে ২০ বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা তো রেকর্ডেই লেখা আছে।

লেখক: এসএসসি পরীক্ষার্থী, মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল, মৌলভীবাজার

