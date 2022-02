নাচুনে মূর্তি অভিযান

এখানে এসে আটকে গেলাম। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, তার ফলে বেশ কিছু অক্ষর উদ্ধার করতে পারলাম। যদি কোনো মহিলাকে বার্তা পাঠানো হয়, তাহলে দুটো E-এর মাঝে খঝও থাকার কথা। খোঁজা শুরু করলাম পেয়েও গেলাম। চারটা কাগজ ঘেঁটে দেখলাম ELSIE-এর আগে একটা মাত্র শব্দ আছে, সেই শব্দের শেষ অক্ষরটা হলো E। তাহলে এটা হবে COME। CO এবং M তিনটি অক্ষর পড়ার পরই প্রথম যে চিত্রলিপিটা পেয়েছি সেটা পড়ার চেষ্টা করলাম। তাতে লেখা ছিল M.ERF. E. SL. NE। এখানে প্রথম অক্ষরটা অ হতে পারে। এই অক্ষর লিপিটিতে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটা ঐ হবে বলে মনে হলো। তাহলে চিত্রলিপির একটা মানে দাঁড়ায়, ‘AM HERE A.E. SLANE। SLANE-এর শেষ অক্ষরটি মনে হয় Y হবে। এবার দেখুন কী দাঁড়াল AM HERE A.E. SLANEY। আমি ওটাকে দাঁড় করালাম AM HERE ABE SLAHEY। আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল ওটা পাঠোদ্ধারের পরে। এরপর দ্বিতীয় চিত্রলিপিটি পড়লাম। তাতে লেখা ছিল A.ELRI.ES। ফাঁকা জায়গায় দুটো অক্ষর বসালে একটা মানে দাঁড়ায়। অক্ষর দুটো হলো T আর G । AT ELRIG ES। আমার কাছে মনে হয়েছে চিত্রলিপি লেখক কোনো জায়গার নাম বলেছে। আর একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে। এই ABE SLANEY লোকটা আমেরিকান। আমার কাছে আরও মনে হলো এখানে নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ জড়িয়ে আছে। কারণ, মিসেস কুবিট তার স্বামীকে অতীত জীবনের কথা বলতে চায়নি। আমি তখনি নিউইয়র্কে আমার বন্ধু পুলিশ অফিসার উইলসন হারগ্রিভকে টেলিগ্রাম পাঠালাম। ফিরতি বার্তায় সে জানাল যে, ‘অ্যাবে ম্লেনি শিকাগোর একজন বড় ধরনের অপরাধী’। যেদিন বার্তাটি পাই সেই মিস্টার কুবিট আমাকে শেষ চিত্রলিপিটা দিয়ে যান। একই পদ্ধতি ব্যবহার করে বের করলাম, ELSIE, RG. ARE TO MEET THY GO. এখানে P এবং D শূন্য জায়গায় বসালেই লিপির বার্তা সম্পূর্ণ হয়। বোঝা গেল বদমাশটা ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চাইছে। শিকাগোর অপরাধীরা দ্রুত কাজ সারে। ম্লেনিও দেরি করবে না বুঝতে পেরে আমি আর ওয়াটসন নরফোকে চলে আসি। কিন্তু আমাদের আসার আগে দুর্ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে।’

ইন্সপেক্টর মার্টিন সব শুনে বলল, ‘এমন একটি রহস্য উদ্ঘাটনে আপনার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কয়েকটা প্রশ্ন করব, রাগ করবেন না। আমাকে ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এখন এই অপরাধী যদি পালিয়ে যায় তাহলে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না ওপরওয়ালারা।’

‘ভয় পাবেন না, ও পালাবে না।’

‘বুঝলেন কী করে?’

‘পালালেই তো প্রমাণিত হয়ে যাবে ও অপরাধী।’

‘ওকে গ্রেপ্তার করে ফেললেই সব ঝামেলা শেষ।’

‘ও এখনি এখানে আসবে।’

‘এখানে? মানে বুঝতে পারলাম না মিস্টার হোমস। আপনার চিঠি পেয়ে ও পালাবে।’

‘না আমি ওর টোপটা বুঝতে পেরেছি। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে স্লেনি আসছে।’

দেখা গেল একজন লম্বা লোক সামনে রাস্তা দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখতে সুদর্শন। রং গাঢ়। ছাই রঙের প্যান্ট পরনে। পাজামা-টুপি পরা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে। খাড়া নাক। লোকটার হাতে একটা মোটা লাঠি। বেল টিপল।

হোমস বলল, ‘দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ুন। ওর সঙ্গে আমি কথা বলব। ইন্সপেক্টর হ্যান্ডকাফ রেডি রাখুন।’