কবিতা

ফেলফোবিয়া

লেখা:
আহমেদ সাব্বির
অলংকরণ: এস এম রাকিব

ব্যাপার খুবই রহস্যময়

অদ্ভুতুড়ে ভয়ের

পরীক্ষাটা সামনে এলেই

পেট খারাপ হয় জয়ের।

ইংরেজিতে তিথির ভীতি

চার্জ কমে যায় কানের

বাংলা নিয়ে দুশ্চিন্তায়

জ্বর আসে সাদমানের।

অঙ্ক দেখে রিংকু কাঁদে

ডিম নাকি সে ভিতুর!

ভূগোল পরীক্ষার রাত্রে

হেঁচকি ওঠে জিতুর।

আরও পড়ুন

শামসুর রাহমানের ছড়া 'লম্বা গলা'

বিজ্ঞানে ভয় আরাফাতের

প্রযুক্তি ভয় প্রভার

ইফতি ইতিহাসের রাতে

ভান ধরে সে বোবার।

কর্মমূখীর কষ্টে রনির

চোখ হয়ে যায় ট্যারা

কৃষিতে মিম ঘুমের ঘোরে

গুনতে থাকে ভেড়া।

আরও পড়ুন

নিজের গলা রেকর্ডিংয়ে ভালো শোনায় না কেন

সব বিষয়ে দক্ষ অরিন

খুব নাকি স্কলার

চারুকলার চক্রে পড়ে

স্বর বসে যায় গলার।

ভুগছে ওরা ফেলফোবিয়ায়

সংগত ভয় পাওয়াই

কোন কবিরাজ পারবে দিতে

ফেল্টু রোগের দাওয়াই!

আরও পড়ুন

ভ্যান গঘের স্টারি নাইট ছবিতে লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞান

কবিতা থেকে আরও পড়ুন