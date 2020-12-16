শোনো বিজয়ের তোপধ্বনি

ছড়া
শোনো বিজয়ের তোপধ্বনি
সূর্য আমায় বলল ডেকে, নদীর ছবি আঁকতে জানো?
দৃপ্তস্বরে বলি—
যাদের প্রাণে রক্তজোয়ার তাদের বলো নদীর কথা!
নদীর বুকে রক্ত ঢেলে তারাই আনে স্বাধীনতা
তাদের নামেই গৌরবময় ইতিহাসের উজ্জ্বলতা
তারাই আঁকে নদীর ছবি
আমি তো সেই নদীর কবি।
বৃক্ষ আমায় বলল ডেকে, পাখির ছবি আঁকতে জানো?
দৃপ্তস্বরে বলি—
পাখির মতো মুক্ত হতে যুদ্ধে যারা হয় বলীয়ান
তাদের বুকে দোয়েল ওড়ে, তাদের আছে সাহসী প্রাণ
তাদের শোনাও পাখির কথা? রোজ যারা গায় পাখির গান?
তারাই আঁকে পাখির ছবি
আমি তো সেই পাখির কবি।
আরও পড়ুন
চন্দ্র আমায় বলল ডেকে, আঁকতে পারো মায়ের ছবি?
দৃপ্তস্বরে বলি—
মাটির বুকে মা লিখে যে অস্ত্র হাতে লড়তে জানে
তাদের বলো মায়ের কথা? তারাই তো দেশ গড়তে জানে
তারাই তো গায় মুক্তির গান দেশ-পতাকা ধরতে জানে
মা মানে তো দেশের ছবি
আমি তো সেই দেশের কবি।
নদীর কবি, পাখির কবি, আমিই দেশের কবি
হৃদয়জুড়ে আছে আমার একাত্তরের ছবি।।