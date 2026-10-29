কবিতা

আনিসুল হকের কিশোর কবিতা

বলো তো এটা কী কাল?

আনিসুল হক
মাঠে ঘাটে ফুটে থাকা কাশফুলে এখনো রয়ে গেছে শরতের রেশছবি: হাসান মাহমুদ

হেমন্তকাল এসে গেছে জানো তো?

শিশিরভেজা ধানের পাতা আনত!

কার্তিকের ১ তারিখে হেমন্ত!

এসেই গেলেন, পঞ্জিকা কয় তেমন তো!

কার্তিক যে বাংলা মাস তা জানো তো!

জানতে হবে, মানতে হবে, জ্ঞানত!

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স্বাধীনতার ছড়া

কার্তিক আর অগ্রহায়ণ হেমন্ত!

আসবে পিঠা ভেবেই খুশি এ মন তো!

অক্টোবরের মধ্য থেকে ডিসেম্বরে,

হেমন্তের উড়ন্ত ঘ্রান চাষির ঘরে।

পাকা ধানে খেত ভরেছে, দেখে এসো!

পিঠা হবে, পায়েস হবে, চেখে এসো!

ডিসেম্বরে বিজয় দিনের উৎসবে,

আসবে শীত, তখন শীতের কথা হবে।

হেমন্তে কি তোমাদের সব পরীক্ষা?

সরিষা ফুল দেখতে যেও হরিৎ গাঁ।

দুই চোখে কি সরিষা ফুল দেখছি সবে,

আগেভাগেই সকল পড়া সারতে হবে।

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আখতার হুসেন: আমাদের ছড়া-দাদু

ষড়ঋতুর বাংলাদেশের ছয়টি ঋতু,

যেন রেখো সুমন লিটন জিতু মিতু!

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এবং হেমন্ত...

শীতের পরে আসবে ঠিকই বসন্ত

বাংলাদেশকে আমরা সবাই ভালোবাসি,

ষড়ঋতুর খবর দিতে তাই তো আসি!

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কিআকে নিয়ে ছড়া

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