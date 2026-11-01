কবিতা

ভূতের ছড়া

লেখা:
আহমেদ সাব্বির

ভূতের ছড়া

আহমেদ সাব্বির

একটা ভূতের দুইটা মাথা

চারখানা হাত, ছয় পা

ভেংচি কেটে বলল, রতন

তুই আমাকে ভয় পা।

ভয় না পেলে করব আদর

ছয় পা দিয়ে চটকে

হাঁটুতে সুড়সুড়ি দেব

শেওড়াগাছে লটকে।

লাল করলার ঝোল খাওয়াব

সঙ্গে ঝালের লাচ্ছি

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কিআকে নিয়ে ছড়া

অলংকরণ: এস এম রাকিব

ভয় পা রতন, বল চেঁচিয়ে-

‘ও বাবা, ভয় পাচ্ছি।’

ভূতের কথায় ভয় পাবে কি?

উঠল হাসির হেঁচকি

ভূত তো অবাক! দুষ্টু বালক

ভয় পায় না, কেস কী?

হেঁচকি হাসি থামিয়ে রতন

বলল, ও ভূত ভাইডি

ভয় যে পাব আছে তোমার

রেজিস্ট্রেশন আইডি?

সার্টিফিকেট ছাড়াই বুঝি

বেড়াও মানুষ দাবড়ে

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রতন এসব বলল যখন,

ভূতটা গেল ঘাবড়ে।

‘এনআইডি কার্ড আনছি’ বলে

মুহূর্তে একঝটকায়

ভূতটা ছুটে উঠল সোজা

শেওড়াগাছের মটকায়।

মটকা থেকে কক্ষনো সে

বাড়ায়নি আর মুখটা

রতনবাবুর ভয়ে আজও

কুঁকড়ে থাকে বুকটা।

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