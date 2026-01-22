দুইভাবে চিঠি পাঠাব
প্রিয় কিআ,
আশা করি, তোমার দিনকাল ভালোই যাচ্ছে। আমি তোমাকে ২০২২ থেকে পড়ছি। অনেকবারই চিঠি লিখেছি তোমাকে, কিন্তু প্রতিবারই আমাকে হতাশ হতে হয়েছে। তবে আশা করছি এবার ব্যতিক্রম হবে। আমি মাত্র চার–পাঁচবার তোমাকে চিঠি, লেখা ও কুইজ পাঠিয়েছি। তবে প্রতিবারই উদ্বিগ্ন থাকি। কারণ, আমি জানতে পারি না যে তোমার কাছে চিঠি পৌঁছেছে কি না। তাই এবার আমি তোমাকে দুইভাবে চিঠি পাঠাব—ডাকে ও ইমেইলে। জানো, আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই এখন তোমাকে পড়ার একটু সময় পাচ্ছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি এবার ডিসেম্বর ও নভেম্বর—এ দুই মাসের কিআ একসঙ্গে পড়েছি। দুটো কিআই অসাধারণ ছিল। আচ্ছা, আমার কিছু প্রশ্ন ছিল—
১. ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগে কিছু লিখতে হলে কি ইমেইল করতে পারব?
২. ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগে কি কবিতা পাঠানো যাবে?
রাফসিন তাবাসসুম রিহীম
শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: তোমার প্রশ্ন দুটো। কিন্তু উত্তর একটাই—হ্যাঁ। ইমেইল করতে পারবে। কবিতাও পাঠাতে পারবে। পাঠিয়ে দাও তোমার লেখা। শুভকামনা তোমার জন্য।