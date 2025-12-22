সোনালি অতীত হাতছানি দিয়ে ডাকছে

সোনালি অতীত হাতছানি দিয়ে ডাকছে
কিআ,
‘প্রিয়’ কিংবা অন্য কিছু না বলায় তুমি কি মন খারাপ করলে? আমার মনে হয় করোনি। কারণ, আমি জানি প্রিয় বন্ধুকে যা বলেই ডাকা হোক না কেন, সে তার ভেতরই ভালোবাসা খুঁজে পায়। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ২০১৯ সালে। তখন তোমার কিছু সংখ্যা পড়েই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তবে করোনাকালীন বিধিনিষেধসহ আরও কিছু কারণে আমি আমাদের বন্ধুত্ব ধরে রাখতে পারিনি। ভুলে গিয়েছিলাম তোমাকে। তবে গত মাসে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম কিছু বই কিনতে। সেখানে যাওয়ার পর থেকেই কেন যেন অস্থির লাগছিল। মনে হচ্ছিল, কোনো সোনালি অতীত আমাকে পেছন ফিরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তখনই আমার দৃষ্টি আটকে যায় লাইব্রেরির এক কোণে, যেখানে তুমি আমার দিকে অভিমানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে। আমি ছুটে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। তারপর তোমাকে অনেক বুঝিয়ে–সুঝিয়ে বাসায় নিয়ে এলাম। দুজন দুজনকে ‘সরি’ বলে ক্ষমা করে দিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমরা একে অপরকে ছেড়ে যাব না। কিআ, তোমার কাছে আমার একটিই চাওয়া (আপাতত)। সেটা হলো, যেভাবে অতীতে তুমি আমাকে চারপাশের আজেবাজে সব পথ থেকে বাঁচিয়ে সঠিক পথ চেনাতে, ঠিক সেভাবে ভবিষ্যতেও আমাকে ও সারা বাংলাদেশে থাকা আমাদের সব বন্ধুকে তুমি ভালো মানুষ হওয়ার পথে নিয়ে যাবে।
নূর মোহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক
ষষ্ঠ শ্রেণি, আর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাস, রংপুর
কিআ: অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আবার বন্ধুত্বে ফিরে আসার জন্য। তোমার কথা নিশ্চয়ই রাখব। আরও লেখা দিয়ো। ভালো থেকো।