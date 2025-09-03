আমগাছে জোড়া ঘুঘু
প্রিয় কিআ,
শুনেছি তুমি নাকি ই–মেইলের চিঠির উত্তর দাও না। জানি না তুমি আমার চিঠি ছাপাবে কি না। কিন্তু আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাতে চিঠি লিখছি। আমি আমার বাসার রান্নাঘরের পাশে আমগাছে দুই দিন এক জোড়া সাদা-ধূসর রঙের ঘুঘু দেখেছি। প্রথম আলোয় প্রায়ই দেখি অনেক জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তি কোনো দুর্লভ প্রাণী বা উদ্ভিদের ছবি এবং এর সম্পর্কে লেখা পাঠান। আমি তো ওনাদের মতো জ্ঞানী–গুণী নই। আর তুমি যেহেতু প্রথম আলোর বন্ধুর মতো (ছোট ভাইয়ের মতো), তাই তোমাকে এ সম্পর্কে জানালাম। আমি সাদা ঘুঘু সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। শুধু জানি সহজে দেখা যায় না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে এ সম্পর্কে বলো, আমি খুব খুশি হব।
ফাইজা আদিফাহ
অষ্টম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর
কিআ: এত অল্প জায়গায় সাদা ঘুঘু সম্পর্কে বলা কঠিন। আর আমি পাখিবিশেষজ্ঞ নই, ঘুঘুদের সম্পর্কে ভুল বলে ফাঁদে পড়তে চাই না। তবে তুমি ঠিকই বলেছ। সাদা ঘুঘু সচরাচর দেখা যায় না। তোমাকে পরের সংখ্যায় সাদা ঘুঘুর গল্প শোনাব। আপাতত এটা ট্রেইলার। আর হ্যাঁ, শোনা কথায় কান দিতে হয় না, বুঝেছ তো?