কিআতে কমিকস কীভাবে পাঠাব
প্রিয় কিআ,
চিনতে পারছ আমাকে? দুবার চিঠি ছাপিয়েছিলে আমার এবং দুবারই আমার নাম থেকে ‘নিধি’ অংশটা কেটে বাদ দিয়েছ। অবশ্য আমি কিছু মনে করিনি। জুলাই মাসের সংখ্যাটা এত ফাটাফাটি, বলার ভাষা নেই। প্রতিটি গল্পই অসাধারণ ছিল। আর কে-পপ নিয়ে ছাপিয়েছ দেখে আমি এমন লাফ দিয়েছি যে আরেকটু হলে মাথা ছাদের সঙ্গে লেগে যেত! এবারের চিঠিটা লিখছি একটা প্রয়োজনে। আমি কমিক আঁকি। কিআতে পাঠাতে হলে চিঠির মতোই কাগজে এঁকে ডাকে পাঠালে হবে, নাকি অন্যভাবে পাঠাতে হবে? ঠাকুরগাঁওয়ে তোমার পাঠকসংখ্যা বাড়ানোতে আমার যথেষ্ট অবদান আছে। তাই এবারের চিঠিটা ছাপাবে, তা তো আশা করতেই পারি, তাই না?
আমায়রা হোসেন নিধি
অষ্টম শ্রেণি, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও
কিআ: ভাগ্য ভালো কে-পপ নিয়ে একটা লেখাই ছেপেছি। নইলে তো ছাদে গিয়ে বাড়ি খেতে। দেখলে, তোমাদের নিয়ে কত ভাবি! তুমি কমিক আঁকো জেনে খুব ভালো লাগল। কমিক কাগজে এঁকে পাঠাতে পারো। যেভাবে চিঠি পাঠাও। আবার স্ক্যান করে মেইলও করতে পারো। যেভাবে তোমার সুবিধা। ঠাকুরগাঁওয়ে পাঠক বাড়ানোর কারণে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করি, তুমি আরও পাঠক বাড়াবে।