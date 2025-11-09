প্রায়ই ‘পাল পাল জিনা’ গানটা গাই

প্রায়ই ‘পাল পাল জিনা’ গানটা গাই
প্রিয় কিআ,
কেমন আছ? জন্মদিন কেমন কাটল? আজ বেশি কিছু লিখব না। আচ্ছা, বাথরুম সিঙ্গার ও বাথরুম ড্যান্সারের মধ্যে পার্থক্য কী? কারণ, আমি একজন বাথরুম সিঙ্গার। প্রায়ই ‘পাল পাল জিনা’ গানটা গাই। আজ আর লিখব না। বিদায়।
ফারায হোসেন
চতুর্থ শ্রেণি, শাপলা কুঁড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
কিআ: এত কম লিখলে কেন? গান গাইতে যাবে এখন? বাথরুম সিঙ্গার আর ড্যান্সারের পার্থক্য খুব বেশি না। ধরো, ‘পাল পাল জিনা’ গানটা গাওয়ার সময় তুমি যদি বাথরুমে নাচো, তাহলেই তোমাকে বাথরুম সিঙ্গার ও ড্যান্সার—দুটোই বলা যাবে। জন্মদিন খুব ভালো কেটেছে। তোমার গান থাকলে আরও ভালো কাটত।