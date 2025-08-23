মাইলস্টোন স্কুলের বন্ধুরা
প্রিয় কিআ,
গত ২১ জুলাই ঢাকার মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল। কত নিরীহ শিক্ষার্থী নিহত এবং আহত হয়েছে, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। না জানি কত পরিবারে শোকের ছায়া। যে পরিবারগুলো তাদের স্নেহের তারাগুলোকে হারিয়েছে, তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমার কাছে থাকা সব কিআ ঘেঁটে মাইলস্টোন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থীর নাম খুঁজে বের করেছি, যাদের নাম ও লেখা কিআয় ছাপা হয়েছে। প্রথমেই রাইনা হোসেনের কথা বলি। সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় ‘কে ভিন্ন’ বিভাগের কুইজ জিতেছিল সে। তারপর এপ্রিল ২০২৫ সংখ্যায় ‘সুডোকু’ বিভাগে এবং জুন ২০২৫ সংখ্যায় ‘কাকুরো’ বিভাগে কুইজ জিতেছিল। এরপর সাদিয়া তাসনিমের কথা বলি। মার্চ ২০২৫ সংখ্যায় ‘মিম’ বিভাগে তার মিম ছাপা হয়েছিল। তারপর জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যায় ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগে নাবিলা নাহরীন ও সাবীন ইয়াদীদ ইসলামের লেখা যথাক্রমে ‘তুই কি আমার বন্ধু’ ও ‘আশা না হারানোর গল্প’ ছাপা হয়েছিল। আবার মার্চ ২০২৪ সংখ্যায় ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগে জিমি রহমানের লেখা ‘বিস্কুট কে দিল’ ছাপা হয়েছিল। আশা করি তারা সবাই ভালো আছে এবং সুস্থ আছে। আমি তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।
রেদুয়ান ইসলাম
অষ্টম শ্রেণি, পঞ্চগড় বিষ্ণু প্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়
কিআ: তুমি একটা অসাধারণ কাজ করেছ। সত্যি, অসাধারণ। আমাদের কাছে মাইলস্টোন স্কুলের যাদের নম্বর ছিল, আমরা তাদের কল দিয়ে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যোগাযোগ করতে পারিনি। তোমার মতো আমরাও আশা করি, সবাই সুস্থ আছে।