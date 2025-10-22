জন্মদিনটা ভালো কাটুক
প্রিয় কিআ,
তোমার জন্মদিন উপলক্ষে একমুঠো কাঠগোলাপের শুভেচ্ছা রইল। এ মাসে কিন্তু আমারও জন্মদিন। ২৩ তারিখে। উইশ করতে ভুলো না। তোমার ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে তোমার কাছে কিআ পাঠকদের পক্ষ থেকে একটি দাবি পেশ করছি। এবার তোমাকে ১২তম জন্মবাষি৴কী উপলক্ষে আটটি গল্প, তিনটি কমিকস ও একটি উপন্যাস ছাপাতে হবে! হুমকি দিতে বাধ্য কোরো না। জন্মদিনটা ভালো কাটুক। আগামী জন্মদিনে তুমি টিনএজার হয়ে যাচ্ছ। সে পর্যন্ত ভালো থেকো।
সৈয়দা সুবাইতা
চতুর্থ শ্রেণি, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
কিআ: তোমাকেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা, সুবাইতা। কিআর সঙ্গেই থেকো, ভালো থেকো।
