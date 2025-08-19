রাগ নিয়ে সংখ্যা বের করলে কেমন হয়

রাগ নিয়ে সংখ্যা বের করলে কেমন হয়
প্রিয় কিআ,
তোমার ওপর রেগে আছি। কেন রেগে আছি, তা নিজেও জানি না। বেশির ভাগ পাঠকই তোমার ওপর রেগে চিঠি পাঠায়, হুমকি দেয়। তারপর তুমি তাদের চিঠি ছাপাও। এই নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের রাগানো কি উচিত তোমার? এটা অপরাধ। চিঠি তো ঠিকই ছাপাও, রাগানোর পর।
চারদিকে শুধু রাগের ছড়াছড়ি। রাগ নিয়ে একটা সংখ্যা বের করলে কেমন হয়? যদিও আগে ‘নিজেকে জানো’ বিভাগে রাগ নিয়ে লিখেছ, তবু আরেকটা রাগ নিয়ে সংখ্যা বের করো। সেখানে রাগ নিয়ে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, কমিকস থাকবে। সারাক্ষণ ভূত সংখ্যা নিয়ে থাকলে হবে না। রাগের কি কোনো দাম নেই? বাংলাদেশের নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের মূলত তুমিই রাগাও, তারপর দোষ হয় আমাদের, আমরা নাকি হুমকি দিই। এসব আর মানব না। ‘রাগ সংখ্যা’ বের না করলে তোমার সব রাগী পাঠককে নিয়ে ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকায় হামলা করব। দূরে থাকি তো কী হয়েছে? টিকিট কেটেছি তোমাকে শায়েস্তা করার জন্য।
(রাগিণী) জারিন আহমেদ
ষষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা
কিআ: চমৎকার আইডিয়া। এই সংখ্যায় এমন সব আয়োজন থাকবে, যেন তোমাদের রাগ আরও বেড়ে যায়। ধরো, চিঠিপত্তর বিভাগটাই থাকল না। কুইজ আছে, কিন্তু কবে কোথায় পাঠাতে হবে ঠিকানা নেই। নিজেকে জানোতে প্রশ্ন আছে, কিন্তু উত্তর নেই। আমরা সবাই রাজায় লেখা আছে, কিন্তু তোমাদের নাম ছাড়া...আর সব শেষে লেখা থাকবে—এই কিআ পড়ে রাগে ছুড়ে ফেলতে হবে। মজা না?
সিরিয়াসলি বলি, রাগ নিয়ে সংখ্যা করা যেতে পারে। একটু চিন্তা করে দেখি। তবে আমাকে শায়েস্তা করার জন্য বিশেষ টিকিট চালু হয়েছে জেনে ভালো লাগল। কোথায় পাওয়া যায় এমন টিকিট?