দুনিয়াটা আরও সুন্দর, আরও রঙিন
প্রিয় কিআ,
নতুন বছরের শুভেচ্ছা নিয়ো। নতুন বছরের আলোয় ভেসে তোমাকে লিখছি। তোমাকে পেয়ে প্রতিটি মাস যেন একটু আলাদা হয়ে যায়। কিআ হাতে নিলেই মনে হয় দুনিয়াটা আরও সুন্দর, আরও রঙিন। মনে হয়, আমার পৃথিবী সত্যিই অনেক বড়।
২০২৫ সালজুড়ে তুমি আমাকে, কিআর প্রত্যেক পাঠককে হাসিয়েছ, ভাবিয়েছ, শিখিয়েছ আর সাহস দিয়েছ। নতুন বছর ২০২৬ সালেও যেন তোমার আলো আরও উজ্জ্বল হয়। তোমাদের প্রতিটি লেখা, আয়োজন, প্রতিটি উদ্যোগ আমাদের জীবনে সত্যিই অনেক বড় অনুপ্রেরণা।
যদিও তুমি আমার আগের কোনো চিঠি বা লেখা ছাপোনি। তবু নতুন বছরে সব অভিমান ভুলে তোমাকে লিখছি। কারণ, অনির্দিষ্টকালের জন্য আমি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।
সবশেষে তোমাকে আর কিআ পরিবারকে জানাই নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও উষ্ণতা। সব সময় এমনভাবেই আমাদের পাশে থেকো।
মাহাবুবা শাহাদাত
মরিয়মনেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর
কিআ: অভিমান ভুলে লেখার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আরও চিঠি দিয়ো। ভালো থেকো।