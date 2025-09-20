চিঠিপত্র

কিআ নিয়ে কিছু প্রশ্ন

প্রিয় কিআ,

আমার তোমাকে কিছু প্রশ্ন করার আছে। নম্বরিং করে সেগুলো বলছি। প্রশ্নগুলো হলো:

১। কিশোর আলো প্রথম ছাপানোর বুদ্ধি কার মাথায়, আর কীভাবে এসেছিল?

২। কিশোর আলো ছাপানোর প্রথম দিকে তোমার পৃষ্ঠা সংখ্যা কত ছিল? ৯৬ নাকি আরও কম?

আবদুল মুহাইমিন শুজায়াত

পঞ্চম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কিআ: ভালো প্রশ্ন করেছ। কিশোর আলো বের করার বুদ্ধি এসেছিল কিশোর আলোর প্রতিষ্ঠাতাকালীন নির্বাহী সম্পাদক সিমু নাসেরের মাথায়। ওনার উদ্যোগ আর আনিসুল হকের তত্ত্বাবধানে কিআর কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে কিশোর আলো ছিল ১২৮ পৃষ্ঠা। এভাবে অনেক বছর চলার পর কিশোর আলো হয় ১১২ পৃষ্ঠা। আর করোনার পর থেকে ৯৬ পৃষ্ঠা। তোমাদের যদি কিআ নিয়ে আরও প্রশ্ন থাকে, তোমরা করতে পারো। অক্টোবর সংখ্যায় আমরা সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

