এত সকালে ক্লাস শুরু করা একদম ঠিক হয়নি

এত সকালে ক্লাস শুরু করা একদম ঠিক হয়নি
প্রিয় কিআ,
প্রথমেই কিছু প্রশ্ন। তারপর কথা:
১. চিঠি ই–মেইলে পাঠানো যাবে?
২. ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগের লেখা কি ই–মেইলে পাঠানো যাবে?
৩. ‘শব্দভেদ’ কীভাবে পাঠাব?
৪. ‘কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে’ কীভাবে পাঠাব?
৫. যেকোনো হাতে আঁকা ছবি পাঠালে কি কিআতে ছাপা হবে?
এখন আসি আসল কথায়। আমি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের ক্লাস শুরু হয় সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে। এখন তুমি বলো, এত সকালে একটা মানুষ কেমনে ঘুম থেকে ওঠে! মানুষের নাশতা করা, রেডি হওয়া এগুলো করতেই লাগে এক ঘণ্টা। আবার আমি থাকি খিলগাঁওতে আর স্কুল হলো মুগদায়। যেতেও তো আধা ঘণ্টা লাগে (জ্যামসহ)। তাহলে আমি ঘুম থেকে উঠব কয়টায় আর ঘুমাব কয়টায়? তাই আমি নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে এত সকালে ক্লাস শুরু করা একদম ঠিক হয়নি। আর ছেলেদের ডে শিফট আছে, মেয়েদের নেই! এটা তো বৈষম্য হলো!
মুমতাহিনা বিনতে মাইন
পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: ওরে বাপ রে! অনেক প্রশ্ন তো। আচ্ছা, সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি।
১. চিঠি, ‘আমরা সবাই রাজা’সহ সব বিভাগের লেখাই ই–মেইলে পাঠাতে পারবে।
২. ‘শব্দভেদ’-এর উত্তর হাতে লিখে ই–মেইলে পাঠাতে পারো। চাইলে চিঠিতেও পাঠাতে পারো। দেখো, যেটা ভালো মনে করো।
৩. ‘কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে’র উত্তর লিখে পাঠাতে হবে, কুইজের কুপনের সঙ্গে।
৪. হাতে আঁকা ছবি পাঠাতে পারো। সুযোগ পেলে অবশ্যই ছাপব।
এত ব্যস্ততার মধ্যেও এতগুলো প্রশ্ন করেছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। এত ভোরে উঠে ক্লাসে যাওয়া তো সত্যিই খুব কঠিন। এ বিষয়ে তোমরা কি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছ? বাকিদের কী অবস্থা? তোমাদেরও কি এ রকম সময়ে স্কুলে যেতে হয়? তোমরা কিন্তু স্কুল বা কলেজ নিয়ে তোমাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা লিখে পাঠাতে পারো।