নকল কিআর প্রচ্ছদ কেন তৈরি করলাম
প্রিয় কিআ,
আগের চিঠিটাতে নকল কিআর ছবি পাঠাতে বলেছিলে। এই যে সেই ছবি। এটা তৈরি করতে আমার ‘গণিতের উৎসব’ কিশোর আলোর প্রচ্ছদ ছিঁড়তে হয়েছিল (R.I.P গণিতের উৎসব) এরপর সেটা কিছু পেপারের সঙ্গে স্টেপল করেই তৈরি করে ফেলেছি নকল কিআ! (দেখতে একটু ছেঁড়া বা নষ্ট, কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না! কারণ, আসলে লাইব্রেরিতে থাকা সব কিশোর আলোই হালকা ছেঁড়া বা নষ্ট, এগুলো অনেক পুরোনো...এমনকি একটি কিশোর আলো ২০১৩ সালের)। এবং তুমি বলেছিলে যে আমার বন্ধুরা আমার চিঠিটা দেখে আগে সতর্ক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই হবে না আশা করি। কারণ, ওরা তো আর কিশোর আলোর পাঠক না। আমাদের যখন লাইব্রেরি ক্লাস থাকে, তখনই কিশোর আলো পড়ে। আরেকটি কথা, আমার এবার অরিগ্যামি খুবই ভালো লেগেছে (সব সময় ভালো লাগে, কিন্তু এবার আরও বেশি ভালো লেগেছে)। অনেক লিখেছি। বিদায় নেওয়ার আগে বলছিলাম, আসলে আমি এটি লাইব্রেরিতে করব না। আগে ভেবেছিলাম করব, কিন্তু যদি শিক্ষক দেখে ফেলেন? তখন তো আমি শেষ!
মাইশারাহ্ মেহেক
পঞ্চম শ্রেণি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি মডেল স্কুল, রাজশাহী
কিআ: আরে, এ তো দেখছি একেবারে আসল কিআর মতো। একদম নিখুঁত বানিয়েছ। ঠিকই ভেবেছ। এটা তোমার কাছে স্মৃতি হিসেবে রেখে দাও। অনেক দিন পর দেখে হয়তো আমার কথা মনে পড়বে। মজা হবে তখন। ভালো থেকো। এবারের অরিগ্যামিটা কেমন লেগেছে?