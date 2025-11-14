চিঠিপত্র

কিআর আয়োজনে অংশ নিতে চাই

কিআড্ডা আগস্ট ২০২৫ছবি: আব্দুল ইলা

প্রিয় কিআ,

আশা করি, বরাবরের মতোই ভালো আছ। দেখে তো এখন হাসিখুশিই মনে হলো। তবে আমাদের দূরে রেখে জন্মদিনে একা একা মজা করলে; এটা কি ঠিক হলো বলো? একটু অভিমান তো করাই যায়। জানো কিআ, কিআতে সবার অভিজ্ঞতা পড়ে আমারও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল কিআর জন্য কিছু করতে, আয়োজনগুলোতে অংশ নিতে। কিন্তু আমার ভাগ্যটাই খারাপ, তাই দূরে থেকে ইচ্ছাগুলোকে প্রতিবার সমাধিত করতে হয়। প্রতিবার ভাবি অনলাইন কিআড্ডায় অংশ নেব; কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় করে। এই অবাধ্য মনের বাসনাগুলোর সমাধান কী হতে পারে, বলবে? আর তোমার এবারের সংখ্যাটি অন্যান্য অক্টোবরের মতোই অনন্য ছিল। প্রচ্ছদটি আমার দারুণ লেগেছে। ভালো থেকো, কিআ, বিদায়।

মাইদা জারিয়াত

নবম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ: সেকি! ভয়ের কী আছে? তোমার মতো যারা নিয়মিত চিঠি পাঠায়, আমরা কিন্তু প্রতিটি অনলাইন আড্ডায় তাদের খুঁজি। যারা দূরে থাকো, সবাই অনলাইনে যুক্ত হলে আড্ডা আরও জমবে। আশা করি, পরের আড্ডায় তুমি থাকবে।

আরও পড়ুন

ইরানের তারা নামের শিশুটি নেচে নেচে গিয়েছিল ডেন্টিস্টের কাছে, এখন সে আকাশের তারা

চিঠিপত্র থেকে আরও পড়ুন