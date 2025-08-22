কুইজের উত্তর পাঠিয়ে কেন পুরস্কার পাই না

কুইজের উত্তর পাঠিয়ে কেন পুরস্কার পাই না
প্রিয় কিআ,
তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। সেটা হলো—তোমার কুইজের উত্তর তো অনেকেই পাঠায়, এমনকি আমিও। যদিও তুমি আমার উত্তরটা কখনো নাও না। তোমরা লটারি করো, নাকি সবার হাতে কিআ পৌঁছে যাওয়ার পর যে সবার আগে উত্তর পাঠায় তারটাই নাও?
আহনাফ তাহমিদ ওয়াসির
সপ্তম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা
কিআ: আমাদের কিছু রোবট আছে। ওরা খাম খুলে সঠিক উত্তরটা বেছে দেয়। তারপর আমরা লটারি করি। বলতে পারো এটা কিআ প্রকাশের সর্বশেষ কাজগুলোর একটা। আর যে রোবটের কথা বললাম শুরুতে, ওরা আসলে রোবট নয়, মানুষ। সবাই কিআর স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু চিঠি বাছাইয়ের কাজটা ওরা করে রোবটের মতো, যেন কোনো ক্লান্তি নেই।