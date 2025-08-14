ফুটবল নিয়ে একটা সংখা করো
প্রিয় কিআ,
তোমার ভালো-মন্দ আমি জিজ্ঞেস করব না। তোমার ভালো–মন্দ তোমার চেয়ে তোমার পাঠকেরা বেশি জানে। আমি ছোটবেলা থেকেই গোয়েন্দা, থ্রিলার, রহস্য—এগুলো পড়েই বড় হয়েছি। তাই আজ এত দিনের পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তোমার মনের ওপর একটা গোয়েন্দাগিরি করছি। শোনো, তুমি রাইয়ান নুর চৌধুরীকে বলেছিলে না যে আগামী বছর সুযোগ বুঝে ফুটবল নিয়ে একটা সংখা করবে? সেটা নিশ্চয়ই ফিফার ফুটবল বিশ্বকাপের সময় বের করবে, তা–ই না?
অংকিতা দাস
দশম শ্রেণি, সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ
কিআ: তুমি ঠিকই ধরেছ অংকিতা। আমরা ফুটবল বিশ্বকাপের আগে একটা সংখ্যা করব। আবার বিশ্বকাপ শেষে আরেকটা সংখ্যা করব। আশা করি তোমার ভালো লাগবে। তত দিনে অবশ্য তুমি কলেজে উঠে যাবে। আমাদের মনে থাকবে তখন?