গল্পটা ভূত সংখ্যার গল্পগুলো থেকেও ভয়ংকর

প্রিয় কিআ,

মনটা খারাপ। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। তবে এই মাসের কিআটা সবচেয়ে ভালো কিআ। ‘আমাদের অদ্ভুত ফ্যামিলি’, আর ‘পাতালপুরী’ গল্প দুটো আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু একটা কথা, জুলাই মাসের কিআটাতে তুমি ‘পাতালপুরী’ গল্পটা ছাপতে পারতে। এই গল্পটা ভূত সংখ্যার গল্পগুলো থেকেও ভয়ংকর। কিন্তু একটা কাজ তুমি একেবারেই ভালো করো না। অনেক চিঠিতে তোমার পেজসংখ্যা বাড়াতে বলে, তুমি বাড়াও না। আগের কিআগুলোতে এক শর ওপরে পেজ ছিল। প্লিজ, কিআর পেজ সংখ্যা বাড়াও। এটা তোমার কাছে আমার প্রথম আবদার। ৫ তারিখ থেকে আমার পরীক্ষা। দোয়া করো যেন আমি প্রথম স্থান অর্জন করতে পারি। আমার এটাই শুধু আক্ষেপ, আমি প্রথম স্থান অর্জন করতে পারি না। শুধু দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থান অর্জন করি। তাই আমার প্রথম স্থানের জন্য দোয়া করো।

গোলাম মোর্শেদ চৌধুরী

নবম শ্রেণি, সাইদুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী

কিআ: আশা করি তোমার জ্বর ভালো হয়ে গেছে। তবে পেজ বাড়ানোর কথায় আমার জ্বর এসে পড়ার মতো অবস্থা। বর্তমান বাস্তবতায় আসলে পেজ বাড়ানো খুবই কঠিন। অসম্ভবও বলতে পারো। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই আমরা তা-ই করতাম। যাহোক, তোমার পরীক্ষার জন্য দোয়া রইল। তবে প্রথম হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তুমি তোমার সেরা চেষ্টাটা করছ কি না, সেটাই হলো আসল কথা। ভালো থেকো।

আজ আমার ভীষণ মন খারাপ

