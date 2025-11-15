‘মনোবন্ধু’ বিভাগ ফেরত চাই
প্রিয় কিআ,
এটা আমার লেখা তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিঠি। দুঃখজনক যে তুমি আমার আগের চিঠি দুটি ছাপাওনি। আমি মোটামুটি তোমার পুরোনো পাঠক বললে ভুল হবে না। ২০১৯ কি ২০২০ সাল থেকে তোমার পাঠক আমি।
আমার দুটি দাবি আছে!
দাবি–১: ‘নিজেকে জানো’ বিভাগটা নিয়মিত করতে হবে।
দবি–২: ‘মনোবন্ধু’ বিভাগ ফেরত চাইইইই!
মুশফিকা জান্নাত বহ্নি
বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়া
কিআ: ‘নিজেকে জানো’ তো এখন মোটামুটি নিয়মিত বিভাগ। অক্টোবর সংখ্যাতেও ছিল। আবার সামনে থাকবে। মনোবন্ধুও ফিরে এসেছে সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। নিয়মিতই থাকবে সামনে। তোমার চিঠি ছাপাতে পারিনি বলে মন খারাপ কোরো না। আশা করি, এটা তোমার সর্বশেষ চিঠি হবে না। আরও চিঠি পাব আমরা।