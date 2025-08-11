নকল কিআ বানাব
প্রিয় কিআ,
জানো! আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে কিছু কিআ আছে। আমি আমার বন্ধুদের তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখন যখনই আমরা লাইব্রেরিতে যাই, বন্ধুরা আমাকে কিআটা পড়তেই দেয় না! এটা কি ঠিক? এই জন্য এবার আমি আমার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বুদ্ধি করেছি। বাড়ি থেকে একটা নকল কিআ বানিয়ে সেটা ওদের দেব। যখন ওরা নকল কিআ দেখবে, ততক্ষণে আমি আসল কিআ নিয়ে পড়া শুরু করব। হা হা হা হা হা! আগামী মাসে আমার পরীক্ষা। প্লিজজজ...একটু দোয়া কোরো। আর চিঠি ছাপিয়ে দাও। বিদায়।
মাইশারাহ্ মেহেক, রাজশাহী
কিআ: অসাধারণ বুদ্ধি! নকল কিআ বানানোর পর আমাকে ছবি তুলে পাঠিয়ো। কিন্তু এই চিঠি দেখে তোমার বন্ধুরা তো আগেই সতর্ক হয়ে যাবে। তখন কী হবে?