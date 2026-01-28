দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি আমার সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস

দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি আমার সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস
প্রিয় কিআ,
Merry Christmas and Happy New Year. আমি তোমাকে চিনি ২০২১ সাল থেকে। বলতে পারো, আমি তোমার একজন পুরোনো পাঠক। অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম, তোমাকে চিঠি লিখব। তবে ভয় ও জড়তার কারণে লেখা হয়ে ওঠেনি। নতুন বছরে নতুন উদ্দীপনায় সব ভয় ও সংকোচ কাটিয়ে একটি চিঠি লিখেই ফেললাম। দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ধারাবাহিক উপন্যাস। সেই ভালোবাসা থেকে আমি ২০২৪ সালে ছবিটি এঁকেছিলাম। তোমাকে পাঠাব পাঠাব করেও পাঠাতে পারিনি। তাই এখন পাঠিয়ে দিলাম।
লিসা ত্রিপুরা
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: ধন্যবাদ লিসা। খুব সুন্দর হয়েছে তোমার ছবিটা। তোমাকেও জানাই বড়দিন আর নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আশা করি ভয় আর সংকোচ কাটিয়ে নিয়মিত চিঠি লিখবে। এঁকে পাঠাবে ছবি। ভালো থেকো।