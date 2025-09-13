মাইনক্রাফট নিয়ে লেখার জন্য ধন্যবাদ

মাইনক্রাফট নিয়ে লেখার জন্য ধন্যবাদ
প্রিয় কিআ,
গত মাসের সংখ্যাটি দারুণ ছিল। মজার বিষয় হলো, কিআ আসার চার দিন আগেই আমি Minecraft (original না) নামাই। সেখানে বিভিন্ন ভিডিওর সাহায্যে বাসা বানানো শুরু করি, কিন্তু একদিন ঘোড়ার পিঠে Ride করতে গিয়ে বাসা হারিয়ে ফেলি। কোনো ম্যাপ নেই। তবে শেষে কম্পাসের সাহায্যে বাসা খুঁজে পাই। mincraft.wiki আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। এ উইকিপিডিয়া সম্পর্কে জানানোর জন্য ধন্যবাদ। সর্বশেষ তোমার অনেক পুরোনো পাঠক হিসেবে একটি পরামর্শ দিই। ‘অভ্রভেদী’ ধারাবাহিক উপন্যাসে আগের সংখ্যার ঘটনার সারসংক্ষেপ লিখলে ভালো হয় (‘দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি’-এর মতো)। আমার কথা বিবেচনা করে দেখো।
এস এম নাসিফ ফারহাজ
শ্রেণি অষ্টম, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
কিআ: খুব ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছ। ‘অভ্রভেদী’ তো আর এক পর্ব আছে। এরপর যে ধারাবাহিক চালু হবে, সেখানে অবশ্যই তোমার তোমার কথাটা মানা হবে। মাইনক্র্যাফটে আবার বাসা হারিয়ো না। ভালো থেকো।