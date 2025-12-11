হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারছিলাম না
প্রিয় কিআ,
কিআ, কেমন আছ? ভালো থাকাই উচিত। তোমার তো আর পরীক্ষা নেই। শুধু ভালো থাকলেই হবে? আমাদেরও ভালো রাখতে হবে। কারণ কিআই বলে, ‘ভালো থাকি, ভালো রাখি।’ তোমার সঙ্গে ছোটবেলার একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। ২০২১ থেকেই আমি কিআর পাঠক। ২০২২ সালের জুন বা জুলাই মাসে আমি কিআতে কুইজ পাঠাই। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সংকেত দেয় যে আমি পুরস্কার পাব। ‘ছায়া ছবির ছায়া চেনা’য় পেয়েও যাই। কিন্তু আমি আমার নামের শেষে আকার দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমার নাম ছাপা হয় সৈয়দা সুবাইত। এ–ই হচ্ছে নিজের নাম ভুল করার অভিজ্ঞতা। আমি তখন হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারছিলাম না। আজকের মতো বিদায় নিই। বরাবরের মতো ভালো থেকো, ভালো রেখো। টা টা!
সৈয়দা সুবাইতা
চতুর্থ শ্রেণি, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
কিআ: যাক, এবার অন্তত আকার ঠিকমতো দিয়েছ। তবে আকারহীন নামটাও কিন্তু খুব একটা খারাপ না। কী বলো?