নতুন বছরে নতুন পাঠিকা
প্রিয় কিআ,
আমি নতুন পাঠিকা। নতুন বছরে তোমার নতুন পাঠিকা এল। মজার ব্যাপার, তাই না? আবদার একটাই, আমার চিঠি ছাপাতে হবে, নাহলে যখন পেপার আঙ্কেল কিশোর আলো দেবে, তখন রাগের চোটে ছিঁড়ে ফেলব! মজা করছি। চিঠি ছাপাবা প্লিজ। হ্যাপি নিউ ইয়ার!
ইয়েশীম আজরীন সাবা
মনিপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
কিআ: সাবা, তুমি কিশোর আলো না ছিঁড়ে মাসের শেষে আমাদের অফিসে এসো। ওখানে কিআর রোবটরা তোমাদের পাঠানো খাম ছেঁড়ে। তুমি কিআ ছেঁড়ার বদলে খাম ছেঁড়া কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারো। অবশ্য চিঠি যেহেতু ছাপানো হয়েছে, তোমার রাগ কমেছে আশা করি। কী বলো?