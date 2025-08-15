গত সংখ্যায় হোমস থেকে কারও চিঠি ছাপা হয়েছে

গত সংখ্যায় হোমস থেকে কারও চিঠি ছাপা হয়েছে
প্রিয় কিআ,
এটা তোমাকে আমার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় চিঠি। প্রথম চিঠিটা যখন লিখেছিলাম, তখন আমিও ভারতেশ্বরী হোমসেই পড়তাম। গত বছর সেখান থেকে আমি চলে আসি। গত সংখ্যায় হোমস থেকে কারও চিঠি ছাপা হয়েছে দেখে আমি কী যে খুশি হয়েছি! আর জানো, চিঠিদাতা (সায়মা) আর আমি প্রায় তিন বছর এক শাখায় পড়েছি! তাই স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশি খুশি লাগছে! একটা অনুরোধ, বেশি করে অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দা কাহিনি ছেপো। ভালো থেকো।
তাসনিম সরকার
দশম শ্রেণি, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর
কিআ: সায়মা নিশ্চয়ই ভারতেশ্বরী হোমসে ব্যাপক জনপ্রিয়। সবাই দেখি ওকে চেনে। সায়মাকে ধন্যবাদ। ওর মাধ্যমে অনেক নতুন বন্ধু পেলাম। তোমাকেও ধন্যবাদ। বেশি বেশি অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দা কাহিনি ছাপব। চিন্তা কোরো না।