চিঠিপত্র

অ্যানিমে কথনের লেখককে বলছি

ডেমন স্লেয়ার

প্রিয় GOAT কিআ,

সম্বোধনটা দেখে মনে কোরো না যে তোমাকে ছাগল বলছি। এটা হচ্ছে Greatest Of All Time. প্রথম চিঠিটা ছাপাওনি বলে রাগ হয়েছে, কিন্তু তোমার রোবটদের (স্বেচ্ছাসেবকদের) বলে দিয়ো, এবার যেন আমার চিঠিটা নির্বাচন করে। তোমার মাধ্যমে প্রান্ত ঘোষ দস্তিদারকে বলতে চাই, তিনি যেন শুধু অ্যানিমে সিরিজ নয়, অ্যানিমে মুভি নিয়েও লেখেন। ইয়োর নেম, ওয়েদারিং উইথ ইউ, ডেমন স্লেয়ারসহ স্টুডিও গিবলির মুভিগুলো নিয়ে লেখা চাই। নইলে বন্ধুদের নিয়ে ওনার বাড়ি গিয়ে ওনাকে অপহরণ করব! তোমার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, আশা করি প্রশ্নের উত্তরগুলো দেবে:

১. আমি যদি মাঙ্গা অনুবাদ করতে চাই, (উজুমাকির মতো) অনুবাদ করে তোমার কাছে পাঠানোর উপায় কী?

২. গল্প, অনুবাদ গল্প, কবিতা পাঠানোর উপায় কী? মানে পাঠাব কীভাবে

৩. সায়েন্স ফিকশন ও সায়েন্স ফ্যান্টাসির মধ্যে পার্থক্য কী?

ইয়াশনা বিনতে আজিজ

অষ্টম শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

কিআ: তোমার জন্য খারাপই লাগছে। কারণ, প্রান্ত ঘোষ দস্তিদারকে অপহরণ করতে অনেক কষ্ট করতে হবে তোমাকে। উনি দেশের বাইরে থাকেন। এবার তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই।

১. মাঙ্গা অনুবাদ করে পাঠালে আমরা ছাপতে পারব না। কপিরাইটের ব্যাপার আছে।

২. তবে গল্প অনুবাদ করে পাঠাতে পারো। সবচেয়ে ভালো হয় ই–মেইলে পাঠালে।

৩. সায়েন্স ফিকশন মূলত বিজ্ঞাননির্ভর ফিকশন। যেখানে ফিকশনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানের তত্ত্ব মেনে চলে। কিন্তু সায়েন্স ফ্যান্টাসিতে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিজ্ঞানের মোড়কে কাল্পনিক যেকোনো কিছু তুমি লিখতে পারো। যেমন মার্ভেলের অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার আর এন্ডগেমকে তুমি সায়েন্স ফ্যান্টাসি হিসেবে ধরতে পারো। আবার ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত ইন্টারস্টেলার মুভিটি হলো সায়েন্স ফিকশন।

