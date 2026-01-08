কিশোর আলোর অ্যানিমে স্পেশাল সংখ্যা চাই
প্রিয় কিআ,
কোনিচিওয়া! আজকের চিঠিটার কারণ একটু স্পেশাল। অনেক দিন ধরে একটা ইচ্ছা মনে মনে পুষে রাখছি—যদি কিশোর আলোয় একটা অ্যানিমে স্পেশাল সংখ্যা বের হয়, কেমন হতো! আমরা যারা অ্যানিমে দেখি, তাদের জন্য এটা হতো একেবারে স্বপ্নপূরণ! টোকিওর আকাশ, হিরোদের লড়াই, আর সেই মনকাঁপানো সিনগুলো—সবকিছু যদি কিশোর আলোর পাতায় ধরা পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই! এই সংখ্যায় থাকতে পারে পছন্দের অ্যানিমের রিভিউ, ফ্যানফ্যাক্ট, অ্যানিমে স্টাইল আর্ট, এমনকি বাংলাদেশি অ্যানিমেপ্রেমীদের গল্পও! ভেবে দেখো, কত্ত মজা হতো! কিশোর আলো তো সব সময় আমাদের মন বোঝে। তাই ভাবলাম, এবার এ চাওয়াটাও জানাই।
অনেক ভালোবাসা আর এক চিমটি আশা নিয়েই চিঠিটা লিখলাম। আশায় থাকলাম—একদিন হয়তো ‘অ্যানিমে সংখ্যা’ হাতে পাব। তখন কাগজের পাতাতেই জেগে উঠবে আমাদের টোকিও, প্রোটাগনিস্ট আর কাহিনির ঝলক! ভালো থেকো, পাশে থেকো।
শাহরিয়ার জারিফ
নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
কিআ: অ্যানিমে নিয়ে আমরা একবার একটা সংখ্যা করেছিলাম। প্রচ্ছদ করিনি, তবে তুমি যা যা বললে, তার অনেক কিছুই ছিল। তবে সামনে আবার অ্যানিমে সংখ্যা হতেই পারে। আইডিয়াগুলো মাথায় রাখলাম। ধন্যবাদ তোমাকে।