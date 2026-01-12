ছুটির ঘণ্টা বাজতেই পুরো ক্লাস ফাঁকা হয়ে গেল
এই বছরের শেষ ক্লাস ছিল ১৭ নভেম্বর। সেই দিন মন খারাপ না হলেও আজ কেমন যেন লাগছে। এখন বাকি আছে শুধু পরীক্ষা, ক্লাস পার্টি আর রেজাল্ট। কিন্তু ক্লাস তো আর একসঙ্গে করা হবে না।
ক্লাসে যে কত খেলা, টিফিন ভাগ করা, ঠাট্টা–দুষ্টুমি, রাগ আর খুশি—এগুলো মনে করলে চোখ ভিজে যায়। মনে হয়, আর এসব করতে পারব না। সব খালি হয়ে গেছে যেন। সেই দিন ছুটির ঘণ্টা বাজতেই পুরো ক্লাস ফাঁকা হয়ে গেল। ব্ল্যাকবোর্ডের সব লেখা মুছে দিলাম আমি। কিছু করার নেই।
আগামী বছর বৃত্তি। বান্ধবীদের কেউ কেউ তো আসবেই। কিন্তু সবাই তো আসবে না। কেউ কেউ চলে যাবে অন্য শাখায়। একসঙ্গে তো আর কিছুই করতে পারব না। কত দুষ্টুমি, খেলা, ঠাট্টা করতাম—এখন এগুলো শুধুই স্মৃতি। স্মৃতির পাতায় সব জড়িয়ে আছে।
আর লেখার কিছুই নেই। তবু এখনো অনেকেরই চোখ ভিজে আসে সেই স্মৃতিতে।
লেখক: শিক্ষার্থী, শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা