এটাই আমার শেষ চিঠি
কিআ,
না, না, না...এই অন্যায় আর মানা যাচ্ছে না। আমি তোমাকে দুবার চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তুমি একবারও আমার চিঠি ছাপাওনি। এতে আমার অনেক অনেক অনেক অভিমান হয়েছে। তুমি যদি আমার অভিমান ভাঙতে চাও, তাহলে আমার চিঠি ছাপিয়ো। নইলে মনে রেখো, এটাই আমার শেষ চিঠি। তুমি আবার ভেবো না যে আমি তোমায় পড়ব না। আমি পড়ব, কিন্তু কখনো চিঠি লিখব না। এত অভিমানের মধ্যেও আমি কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে ভুলছি না। HAPPY NEW YEAR MY DEAR FRIEND. তোমার নতুন বছর ভালো কাটুক। ভালো থেকো বন্ধু। আর বলো ছবিটি কেমন হয়েছে।
নিরুপম সরকার
মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
কিআ: তুমি বলেছ, চিঠি না ছাপলে আর চিঠি লিখবে না। তো, ভবিষ্যতে আবার যদি তোমার চিঠি না ছাপি, তুমি না লিখে ছবি এঁকেও চিঠি পাঠাতে পারো। কারণ, তোমার আঁকা ছবিটা খুব ভালো হয়েছে। তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ভালো থেকো।