আমার একটা প্রশ্ন আছে
প্রিয় কিআ,
একেবারেই ইচ্ছা করছে না লিখতে প্রিয়। প্রচণ্ড দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলছি, এটা আমার তৃতীয় চিঠি। আচ্ছা, আমার চিঠি তোমার কাছে আদৌ পৌঁছায় না, নাকি? তোমার প্রতি আমার এক আকাশ পরিমাণ রাগ, অভিমান, সঙ্গে একটু একটু দুঃখ লাগছে। তুমি আমার চিঠি কেন ছাপাও না? তাই বলে যে তোমাকে পড়া বাদ দিয়ে দেব, তা কিন্তু নয়। চিঠি ছাপাও আর না ছাপাও।
তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হলো: প্রথম কিআ কী নিয়ে হয়েছিল?
উত্তরটা দিয়ো। ওহ্, আমার এইমাত্র মনে পড়ল, সামনে ১ অক্টোবর আমার কোন বন্ধুর যেন বার্থডে। কে হবে আর, সেই বন্ধু, যে কিনা আমার চিঠি কোনো দিন ছাপায় না। হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার কিআ। আমার ভাগের কেকের টুকরাটা যেন ঠিকঠাকমতো আমার বাসায় পৌঁছে যায়, এই বলে দিলাম। মজা করেছি...হি হি হি। আর সামনে আমার বৃত্তি পরীক্ষা। আমার জন্য দোয়া কোরো। ভালো থেকো। আর অবশ্যই চিঠিটা ছেপো, প্লিজ।
মালিহা নওশীন
অষ্টম শ্রেণি, জাঙ্গালিয়া উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর
কিআ: দারুণ একটা প্রশ্ন করেছ। প্রথম সংখ্যাটার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ছিল না। প্রথম সংখ্যায় ছিল তিনটি উপন্যাস। এ ছাড়া গল্প, ছড়াসহ অন্য ফিচার তো ছিলই। তোমার বৃত্তি পরীক্ষার জন্য অনেক শুভকামনা রইল।