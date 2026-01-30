প্লে লিস্টের মতো বই পড়ার লিস্টও দিতে পারো

প্লে লিস্টের মতো বই পড়ার লিস্টও দিতে পারো
এই কিআ,
‘এই’ বলেছি দেখে ভেবো না যে আমি তোমাকে বকছি। আমি আমার বন্ধুদের ‘এই’, ‘ওই’, এভাবে ডাকি, বুঝেছ? জানি, আমার লেখা পড়তে তোমার অসুবিধা হবে। কারণ, আমার হাতের লেখা খারাপ। গুছিয়ে লিখতে পারি না। অনেক কাটাকাটি করি, বানান ভুল করি। আমি কোন ক্লাসে পড়ি, ওটা দিচ্ছি না। কারণ, আমি তোমায় চিঠি পাঠাচ্ছি ২০২৫–এ। তুমি চিঠি ছাপবে ২০২৬–এ। তাই কোন ক্লাস দেব বুঝতে পারছি না। পরীক্ষার সময় আম্মু ফোন ধরতে মানা করে। তাই নিজেই লিখতে বসে গেলাম। আজকে চিঠি দুটি কারণে লিখছি। আগে একটা বুদ্ধি দিয়ে নিই তোমাকে। তুমি কিন্তু গানের প্লে লিস্টের মতো পাঠকেরা এক মাসে কী কী বই পড়েছে, সেটার লিস্টও দিতে পারো।
এবার আমার প্রশ্ন:
১. আমি যদি গল্প পাঠাই, তাহলে কি সাবজেক্টে ‘গল্প’ লিখব?
২. আমি কমিক পাঠাব। কিন্তু আমি মানুষ আঁকতে পারি না। এ ছাড়া সবকিছু আঁকতে পারি। তাহলে আমি যদি তোমাকে ছবি কমিকসটা পাঠাই, তুমি মানুষ এঁকে ছাপতে পারবে? মেহেদী হক স্যার বা অন্য কাউকে দিয়ে?
চিঠিটা অনেক বড় করে ফেলেছি। শেষ করার আগে একটা কথা বলি—হ্যাপি নিউ ইয়ার। নতুন বছর ভালো করে কাটিয়ো, টা টা।
শ্রেয়া রায়
লাইসীয়াম প্রি-ক্যাডেট স্কুল, কিশোরগঞ্জ
কিআ: এই শ্রেয়া, তুমি খুব ভালো বুদ্ধি দিয়েছ। অবশ্যই আমরা প্লে লিস্টের মতো করে বইয়ের একটা লিস্টও ছাপতে পারি। তোমরা যদি পাঠাও, অবশ্যই আমরা ছাপব। তুমিও শুরু করতে পারো। জানুয়ারি মাসে কী কী বই পড়লে, আমাদের জানাও। এবার তোমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।
১. হ্যাঁ, গল্প পাঠানোর সময় ইমেইলের সাবজেক্ট লিখবে ‘গল্প’। আর ডাকে পাঠালে খামের ওপর লিখবে ‘গল্প’।
২. তুমি যেসব আঁকতে পারো, এটা খুব ভালো ব্যাপার। তুমি কিন্তু চাইলে একটা কমিক আঁকতে পারো, যেখানে কোনো মানুষই নেই। আর আমার মনে হয়, একটু চেষ্টা করলে তুমি মানুষও আঁকতে পারবে। তুমি যেভাবে মানুষ আঁকো, সেটা যদি ওই কমিকের গল্পটা বোঝাতে পারে, তাহলেই তো হলো। নিশ্চয়ই তুমি স্টিক কমিকস দেখেছ, শুধু কাঠির ওপর একটা গোল্লা দিয়েই বুঝিয়ে দেয় ওটা মানুষ। বোঝাতে পারলেই হলো। বুঝেছ? তোমাকেও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ভালো থেকো।