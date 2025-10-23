হাইকিউ অ্যানিমে নিয়ে লিখতে হবে

হাইকিউ অ্যানিমে নিয়ে লিখতে হবে
প্রিয় কিআ,
ভালো আছ তো? আমি তোমার মোটামুটি ধরনের পুরোনো বন্ধু। চার বছর হবে আমাদের পরিচয়ের। পরিচয় চার বছরের হলেও তোমার একটি সংখ্যা পড়েই আমি তোমাকে আমার প্রিয় বন্ধুর তালিকায় জায়গা দিয়েছি। তোমার একটাই সমস্যা, তুমি দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছ। এমন হলে তো চলবে না। তোমাকে পাওয়াই যায় মাসে একবার, তবু শুরু করতেই শেষ হয়ে যাও, তাহলে কী করে হবে? তোমার সব পাঠকের পক্ষ থেকে দাবি—‘কিআ, মোটা হও।’
তোমার কাছে আমার একটা আবদার আছে। তোমার সব লেখাই আমার দারুণ পছন্দ। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দ হচ্ছে ‘অ্যানিমে কথন’। তুমি যখন জুলাই সংখ্যায় ব্লু লক অ্যানিমে নিয়ে লিখেছিলে, আনন্দে আমি পুরো বাড়ি দাপিয়ে বেড়িয়েছি। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমায়। তবে আমার দাবি হচ্ছে, তোমাকে হাইকিউ অ্যানিমেটা নিয়ে লিখতে হবে। পুরোনো বন্ধু হিসেবে এটি তোমার কাছে আবদার। জন্মদিনের ভালোবাসা রইল। সবকিছুর জন্যই তোমাকে ধন্যবাদ!
দিহান আহসান
অষ্টম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম
কিআ: শুকিয়ে যাচ্ছি বলা ঠিক নয়। তোমার সঙ্গে যখন পরিচয়, তখনো আমি এ রকম ৯৬ কেজি (পড়ো পৃষ্ঠা) ছিলাম। যারা আরও আগের পাঠক, তারা যদি বলে শুকিয়ে যাচ্ছি, সেটা মানা যায়। তোমারটা কি মানা ঠিক হবে? তবু জন্মদিনের আনন্দে মেনে নিচ্ছি। হাইকিউ নিয়ে লেখা হবে। অপেক্ষা করো। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।