মজার ধারাবাহিক উপন্যাস চাই
প্রিয় কিআ,
আমি তোমার অনেক বড় ভক্ত। তোমার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারি। তোমার মাধ্যমে আমি অনেক বিনোদনও পাই। জানো, আমি না দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি পড়তে খুব পছন্দ করতাম। এটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি অনেক মন খারাপ করেছি। আদনান মুকিত স্যার যেন আবার কোনো মজার ধারাবাহিক উপন্যাস লেখেন। আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করি। তোমাকে একটি ছোট্ট ছবি পাঠালাম। আমি পাখি পছন্দ করি। আমার দুটি ককাটেল, একটি লাভবার্ড আর তিনটি বাজরিগার আছে। ভালো থেকো, কিআ। আর সব সময় আমাদের আনন্দ দিয়ো।
ফারিয়া তাবাসসুম
ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি গার্লস স্কুল, ঢাকা
কিআ: তোমার জন্য নিশ্চয়ই আবার নতুন ধারাবাহিক শুরু হবে। অপেক্ষা করো। তুমি তোমার পাখিগুলোকে নিয়ে ছবিসহ লেখা পাঠাতে পারো। আমার মনে হয়, অনেকেই তোমার মতো পাখি পোষে। তাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তোমার আঁকা ছবি খুব সুন্দর হয়েছে। আরও ছবি পাঠিয়ো।