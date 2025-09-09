মন ভালো না থাকার কারণ
প্রিয় কিআ,
আশা করি ভালো আছ। কিন্তু আমি ভালো নেই। কারণ জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমার ভালো না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছো তুমি! আমি ৩ বছর ধরে কিআর নিয়মিত পাঠক, আমার লেখা সাহিত্যকর্ম প্রকাশের জন্য ১০ বা তার চেয়ে অধিকবার তোমাকে পাঠানো হলেও তুমি তা ছাপাওনি। এতে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে মর্মাহত।
কাজী জাওয়াদ শাহরিয়ার
নবম শ্রেণি, আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, দিনাজপুর
কিআ: তোমাকে মর্মাহত করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি নিশ্চিত, তুমি একদিন বড় সাহিত্যিক হবে। আমরা তোমার সাক্ষাৎকার নিতে যাব। তখন তুমি বলবে, ‘এই কিশোর আলো আমার লেখা ছাপে নাই। অথচ আজ তারাই এসেছে আমার সাক্ষাৎকার নিতে...হা হা হা।’
তুমি লেখা পাঠাতে থাকো। ব্যাটে-বলে মিললে অবশ্যই ছাপা হবে। এ নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ভালো থেকো।
