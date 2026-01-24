আমার লেখা প্রথম আর প্রিয় চিঠি
প্রিয় কিআ,
জানো, তোমার নামটা শুনলেই মনে হয় যেন রোদ মাখানো কোনো সকাল হাসছে! আজ আমি আমার জীবনের প্রথম চিঠি লিখছি, তা-ও আবার তোমার কাছে! একটু তো নার্ভাস, আবার অনেক এক্সাইটেডও! কিশোর আলোর সঙ্গে আমার পরিচয়টা খুব স্পেশাল। একদিন কোচিং ক্লাসে আমার প্রিয় বান্ধবী একটা ছোট, পাতলা, রঙিন, ম্যাগাজিন নিয়ে চুপি চুপি পড়ছিল। বাইরে থেকে দেখতে যেমন মজার, ভেতরের পাতাগুলো যেন জাদু!
আর সেখানেই আমার কিআর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেই থেকে আমি কিআর দুষ্টু, মিষ্টি গল্প আর ছড়াগুলোর পাকা ভক্ত। বুঝতেই পারো, একটা ম্যাগাজিন আমার কাছে কতটা কাছের হয়ে উঠেছে! পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠার পর থেকে ডিসেম্বর মাস—মানে একটা বছর কাটিয়ে দিলাম তোমার সঙ্গে। এই চিঠিটা তোমার কাছে আমার লেখা প্রথম আর প্রিয় চিঠি। তাই আশা করছি তুমি ডাস্টবিনে ফেলে দেবে না। সবশেষে বলি, তুমি থাকো আমার পাশে, আমি থাকব তোমার পাঠক হয়ে!
তাসনিম তানহা
কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
কিআ: চমৎকার চিঠির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তানহা। তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ভালো থেকো।