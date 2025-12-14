এক দিনে কিআ পড়া শেষ

এক দিনে কিআ পড়া শেষ
প্রিয় কিআ,
এসএসসি পরীক্ষা শেষে আমার প্রথম কাজ ঠিক করা ছিল তোমাকে চিঠি লেখা, কিন্তু কখন যে দিন পার হয়ে কলেজে ক্লাসও শুরু করে দিলাম, টেরই পেলাম না। ক্লাস ফোর থেকেই আমি তোমাকে পড়ে আসছি। এখনো কিআ হাতে পেলে আগের মতো আনন্দ পাই। অবশ্য তোমাকে পড়তে আমার এক দিনের বেশি সময় লাগে না। আর জানো, আমরা স্কুলের বন্ধুরা সবাই একই কলেজে একসঙ্গে রয়েছি এখনো। আর তোমার কাছে আমার একটাই আবদার; কলেজপড়ুয়া অহনার প্রথম পাঠানো চিঠিটা যাতে তুমি ছাপো। আচ্ছা আরও একটা আবদার করছি, রুবিকস কিউব সম্পর্কে লিখবে প্লিজ!
জাইমা জাহান অহনা
একাদশ শ্রেণি, সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম
কিআ: বাহ! এটা তো বিরল ঘটনা। সাধারণত কলেজে উঠে স্কুলের বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তোমরা তো খুবই সৌভাগ্যবান সেদিক থেকে। রুবিকস কিউব নিয়ে লিখব দ্রুতই। তুমিও লিখবে তো নিয়মিত? নাকি কলেজপড়ুয়া অহনা আবারও ভুলে যাবে লেখার কথা?